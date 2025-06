Gasly, compañero de Franco Colapinto, confesó por qué le preocupa la renuncia del CEO de Alpine: "Necesito comprender qué..."

Tras un flojo GP de Canadá, que tuvo como gran ganador a George Russell de Mercedes, el cual no pudieron sumar puntos por malas estrategias con Pierre Gasly (puesto 16°) y Franco Colapinto (puesto 13°), Alpine sufrió un nuevo revés: Luca de Meo sorprendió al renunciar como CEO de Renault .

Pierre Gasly habló tras la salida de Luca de Meo

pierre gasly gp de españa.jpg Pierre Gasly habló tras la renuncia de Luca de Meo como CEO de Renault. X @AlpineF1Team

“Antes que nada, creo que necesito tener toda la información. Obviamente, tengo una muy buena relación con Luca. Fue él quien me trajo al equipo y creo que es una persona muy inspiradora, así que, obviamente, mi primera reacción es que me entristece mucho su marcha”, sentenció en diálogo con la prensa. “Estoy seguro de que tiene buenas razones, y creo que, al final, para nosotros como equipo, aunque no todo vaya bien ahora mismo, debemos mantener el enfoque”, agregó.