El lapidario posteo de Alpine tras los P13 y P15 de Franco Colapinto y Gasly en Canadá: "Un decepcionante..."

El posteo de Alpine tras el GP de Canadá

El enojo del piloto pilarense fue evidente apenas bajó del auto. “Estuvimos en la estrategia equivocada, no se podía pasar en la recta, una pena”, lanzó. También dejó en claro que el auto tenía potencial, pero no en las condiciones en que lo dejaron correr: “Teníamos un buen auto para hoy en aire limpio, pero no en aire sucio. Fue una mala estrategia y eso me hizo quedar afuera de los puntos”.