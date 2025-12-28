Gabigol, de amargar a River en 2019 a ser elegido como "el peor fichaje del 2025" del Brasileirao

Gabigol, el verdugo de River en la final de la Libertadores, llegó a Cruzeiro como refuerzo estrella, pero su rendimiento estuvo muy lejos de ser el esperado.

Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, supo posicionar su nombre como uno de los más destacados y temidos del fútbol sudamericano tras su exitosísimo paso por el Flamengo, especialmente en su primer año, 2019, cuando se consagró campeón de la Copa Libertadores en una final histórica en la que le marcó un doblete agónico a River para ganar 2-1.

Durante los años posteriores, mantendría su gran nivel y se convertiría en una auténtica leyenda del Mengao, con el que anotó 160 goles y ganó 13 títulos, entre los que se destacan 2 consagraciones en el Brasileirao, 2 Copas de Brasil y 2 campeonatos de América. Este 2025, su vínculo con el gigante carioca finalizó y llegó al Cruzeiro como refuerzo estrella, generando grandes expectativas entre la prensa y los fanáticos.

Gabigol se burló de River en un video. Foto: Conmebol Gabigol marcó un doblete histórico que le dio a Flamengo la Libertadores 2019 en los últimos minutos ante River. Conmebol Gabigol, el jugador decepción del 2025 Sin embargo, las cosas no le saldrían bien en Belo Horizonte y su rendimiento fue muy inferior al esperado. Si bien arrancó bien con buenos números en el Campeonato Mineiro, luego tendría mayormente actuaciones discretas en el torneo de liga, en donde el Raposa quedaría 3° (una buena colocación, pero sin mucha influencia del goleador) y la Copa Sudamericana, donde fueron eliminados inesperadamente en fase de grupos.

Era tanto lo que se pretendía de él y fue tan decepcionante su desempeño, que en una encuesta realizada por Globo Esporte, el medio deportivo más importante de Brasil, Gabigol fue elegido como el peor fichaje del Brasileirao 2025. El atacante de 29 años sacó 8.050 votos de un total de 15.549; es decir, un 51,78% de los sufragios, lo que no deja dudas de la valoración que le dieron los hinchas. Emerson Royal, del Flamengo, quien ocupó el segundo lugar de la votación, sacó apenas un 9,65%; o sea, menos de la quinta parte.