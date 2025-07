Franco Mastantuono, ausente en la vuelta a los entrenamientos de River post Mundial: qué decidió Gallardo

Más allá de las incorporaciones, River se despidió abruptamente de Franco Mastantuono , la joya de 17 años que fue vendida al Real Madrid a cambio de 45 millones de euros (su cláusula de salida) y que será presentado el próximo 14 de agosto, cuando cumpla los 18 años, para abaratar impuestos y no por otro motivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanbalbi9/status/1940394477300101440?s=46&t=0PQ09j2NCmLc0VUwco2dhA&partner=&hide_thread=false Contamos en @SC_ESPN que Franco Mastantuono no está en Ezeiza. Ya no forma parte del plantel de River. Tendrá descanso y trabajará por su cuenta hasta sumarse a Real Madrid. En minutos comienza el primer entrenamiento tras el Mundial de Clubes. pic.twitter.com/P4yyQgLPCC — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) July 2, 2025

Si bien falta un mes y medio para que llegue ese día, el Muñeco había tomado la decisión de que no se siga entrenando a la par de sus compañeros y que lo haga por separado junto a un preparado físico. O sea, no volverá a vestir la camiseta de River. Pero en la vuelta a las prácticas del Millonario en este frío miércoles 2 de julio, Mastantuono directamente no se hizo presente en Ezeiza: finalmente tendrá descanso y trabajará por su cuenta hasta sumarse al Merengue, según informó Juan Patricio Balbi, periodista que sigue el día a día del club de Núñez en ESPN.