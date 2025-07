Franco Colapinto, sin filtro en la previa del Gran Premio de Hungría: "Ojalá hayamos tocado fondo"

Franco Colapinto afronta otro desafío clave en su temporada como piloto de Fórmula 1 : el Gran Premio de Hungría , en un contexto complejo tanto en lo deportivo como en lo personal. “Desde el principio dije que me falta confianza con el auto”, confesó con honestidad el piloto argentino de Alpine , quien aún no ha logrado sumar puntos en lo que va del 2025.

Sobre sus sensaciones con el A525, fue claro: “Estamos haciendo un camino que nos está ayudando a mejorar un poco, todavía no lo veo en el resultado y creo que eso es lo que más cuesta, seguir persistiendo, buscando cuando no ves el resultado final”.

“Estamos tratando de entender por qué fue así, por qué después empecé a perder confianza. Después de Spa hicimos algunos cambios que vemos que se relacionan un poco con cómo arranqué en esa primera carrera. Tal vez mejore un poco acá, ya veremos”, agregó.

Para el argentino, la falta de confianza en las curvas es una constante: “Me cuesta girar, meter el auto en las curvas, y eso simplemente no me da confianza. El año pasado no tenía este problema. Podía salir y ser rápido enseguida. Ahora me cuesta un poco más, esa es la realidad”.

Colapinto comparó su rendimiento actual con lo que vivió en su debut: “No tengo la confianza que quizás tenía el año pasado, y eso en F1 se paga caro. Siento que no estamos acertando en cada sesión, y eso es lo que realmente necesitamos mejorar”.

colapinto Franco Colapinto analizó su presente en la Fórmula 1 X @AlpineF1Team

Sobre las dificultades específicas del monoplaza, explicó: “En general, el coche es un poco complicado en las entradas de curva. Se vuelve más difícil en los circuitos donde ya de por sí tengo más dificultades, y cuando eso pasa, pierdo más rendimiento”. Sin embargo, destacó que tras Spa identificaron puntos concretos a mejorar: “Trajimos algunas ideas para probar en los entrenamientos libres. Tenemos un fin de semana largo con tres sesiones, así que creo que va a estar bien para entender un poco más en qué aspectos tenemos que seguir trabajando”.

La esperanza es lo último que se pierde

Pese a los altibajos, el argentino se aferra a la esperanza: “Creo de verdad que el potencial está ahí, que el coche puede hacerlo y puede estar como yo quiero. Si vuelvo a Imola, antes del cambio de alerón delantero y todas esas cosas, fue cuando mejor me sentí. Esperemos encontrar ese 'clic' que necesitamos, y a partir de ahí creo que vamos a ir hacia arriba”.

En la previa del receso de la Fórmula 1, el futuro inmediato de Colapinto en la categoría podría definirse en función de lo que ocurra este fin de semana en el Gran Premio de Hungría. Mientras tanto, el argentino sigue buscando su lugar entre los mejores del mundo.