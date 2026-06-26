Francia liquidó a Noruega: le ganó 4 a 1 y recién se cruzaría con Argentina en la final

Ousmane Dembélé, el Balón de Oro, se coronó en el Mundial 2026 con un 'hat-trick' con el que Francia derrotó este viernes por 1-4 a una Noruega suplente, sin Erling Haaland, un triunfo con el que los galos quedan primeros del grupo I.

Como ganadora de grupo, Francia jugará el martes en Nueva York los dieciseisavos de final contra uno de los mejores terceros, aún por definir, mientras Noruega se enfrentará a Costa de Marfil en Dallas.

De esta manera, el conjunto subcampeón del mundo comenzó a delinear su camino en el torneo y recién se cruzaría con Argentina en una hipotética final.