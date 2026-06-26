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Francia se impone desde el arranque.&nbsp;
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Francia liquidó a Noruega: le ganó 4 a 1 y recién se cruzaría con Argentina en la final

Con tres tantos de Dembélé y uno de Doué, el combinado galo se aseguró la cima del Grupo I y comenzó a definir su camino en el torneo.

MDZ Deportes

Ousmane Dembélé, el Balón de Oro, se coronó en el Mundial 2026 con un 'hat-trick' con el que Francia derrotó este viernes por 1-4 a una Noruega suplente, sin Erling Haaland, un triunfo con el que los galos quedan primeros del grupo I.

Como ganadora de grupo, Francia jugará el martes en Nueva York los dieciseisavos de final contra uno de los mejores terceros, aún por definir, mientras Noruega se enfrentará a Costa de Marfil en Dallas.

De esta manera, el conjunto subcampeón del mundo comenzó a delinear su camino en el torneo y recién se cruzaría con Argentina en una hipotética final.

Dembélé marcó el 1-0 para Francia

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Otra vez Dembélé: así fue el 2-0 de Francia

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Noruega descontó sacando del medio

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¡Hat-trick de Dembélé ante Noruega!

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Penal para Noruega y Larsen no pudo descontar desde los doce pasos

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El 4-1 de Doué para sentenciar el triunfo de Francia

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El minuto a minuto de Francia-Noruega

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