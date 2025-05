Fórmula 1: Franco Colapinto habló tras las prácticas libres y reconoció diferencias con el auto de Gasly

Franco Colapinto no tuvo un buen arranque en el GP de España, la novena carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 . Es que el piloto argentino terminó último en las prácticas libres 1 y 2 , muy lejos del otro piloto de Alpine, Pierre Gasly.

“Tratando de entender un poco la data y dónde pierdo para intentar volver mejor mañana”, añadió.

Colapinto reconoció las diferencias entre su auto y el de Gasly, pero intentó minimizarlo: “Tiene un fondo nuevo, algunas cosas diferentes, pero nada que marque tanta diferencia”.

“Hay que intentar traer ideas y soluciones para mañana”, indicó y cerró: “No me sentí muy cómodo y no me es fácil explicar las pérdidas”.

Franco Colapinto habló tras las prácticas libres en el GP de España

Así continúa la actividad para Colapinto en el GP de España

La actividad para Colapinto en el GP de España continuará este sábado, cuando se lleven a cabo las prácticas libres 3 a partir de las 7:30 de la mañana (hora de Argentina).

Solo unas horas después, a las 11, comenzará la clasificación para definir el orden de largada en la carrera del domingo.

El GP de España se lleva a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde ya consiguió subirse al podio tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2. Incluso el pilarense reconoció que es uno de sus circuitos favoritos y de los que mejor conoce.