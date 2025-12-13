Presenta:

Godoy Cruz Antonio Tomba

Finalizó la elección en Godoy Cruz y hay expectativa por saber quién será el nuevo presidente

A las 18 de este sábado se cerraron las urnas. En cuestión de minutos se conocerá al ganador de unas elecciones históricas en Godoy Cruz.

Juan Andrés Tuzzi

Mansur, Chapini y Sajú, los candidatos a presidente de Godoy Cruz.&nbsp;

A las 18 de este sábado finalizaron las elecciones en Godoy Cruz Antonio Tomba. En principio, aún sin confirmación oficial, fueron alrededor de 1.200 socios los que se acercaron a votar en la sede del club en calle Balcarce. Los candidatos fueron Alejandro Chapini (Fuerza Tombina), José Mansur (Unidad Tombina) y Adrián Sajú (Primero Godoy Cruz).

Desde el club confimaron que los resultados se darán a conocer a través de las redes sociales oficiales y que el ganador hablará luego de ello.

Noticia en desarrollo...

