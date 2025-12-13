Finalizó la elección en Godoy Cruz y hay expectativa por saber quién será el nuevo presidente

A las 18 de este sábado finalizaron las elecciones en Godoy Cruz Antonio Tomba. En principio, aún sin confirmación oficial, fueron alrededor de 1.200 socios los que se acercaron a votar en la sede del club en calle Balcarce. Los candidatos fueron Alejandro Chapini (Fuerza Tombina), José Mansur (Unidad Tombina) y Adrián Sajú (Primero Godoy Cruz).