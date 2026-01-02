Final de la Liga Mendocina: qué pasará con el partido suspendido y cuándo podría jugarse

Después del cruce de acusaciones y el llamado a elecciones, ahora quedará determinar si la final entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se jugará algún día.

Las chicas de la Lepra y el Tomba, unidas tras una nueva suspensión de la final de la Liga Mendocina.

El partido definitorio del certamen femenino que tenían que jugar el Tomba y la Lepra fue postergado en dos ocasiones por falta de garantías de seguridad, por lo que todavía no se pudo conocer al campeón.

Liga mendocina de fútbol 8 Ahora, el Consejo Directivo de la Liga Mendocina deberá poner fecha para las elecciones. Milagros Lostes - MDZ Debido a esta situación, Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina, tomó la determinación de adelantar el llamado a elecciones, algo que seguramente llevará a que la final no pueda jugarse en el corto plazo. En paralelo, el gobierno de la provincia confirmó que elevará un informe para determinar si interviene la entidad debido a posibles irregularidades financieras y organizativas.

Final de la Liga Mendocina: qué pasará con el partido suspendido Después de una semana agitada tras la segunda postergación consecutiva, que además contó con algunos incidentes en las adyacencias del estadio Anselmo Zingaretti de Gutiérrez, ahora la entidad tendrá que definir cuándo, dónde y bajo qué condiciones de seguridad se jugará la final.