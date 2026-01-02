Final de la Liga Mendocina: qué pasará con el partido suspendido y cuándo podría jugarse
Después del cruce de acusaciones y el llamado a elecciones, ahora quedará determinar si la final entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se jugará algún día.
Después de un fin de año muy movido en el ámbito de la Liga Mendocina de Fútbol, que incluyó un duro cruce de acusaciones entre las autoridades que conducen la entidad debido a la postergación de la final del torneo femenino, ahora por calle Garibaldi deberán determinar si el encuentro entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se disputará algún día.
El partido definitorio del certamen femenino que tenían que jugar el Tomba y la Lepra fue postergado en dos ocasiones por falta de garantías de seguridad, por lo que todavía no se pudo conocer al campeón.
Debido a esta situación, Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina, tomó la determinación de adelantar el llamado a elecciones, algo que seguramente llevará a que la final no pueda jugarse en el corto plazo. En paralelo, el gobierno de la provincia confirmó que elevará un informe para determinar si interviene la entidad debido a posibles irregularidades financieras y organizativas.
Final de la Liga Mendocina: qué pasará con el partido suspendido
Después de una semana agitada tras la segunda postergación consecutiva, que además contó con algunos incidentes en las adyacencias del estadio Anselmo Zingaretti de Gutiérrez, ahora la entidad tendrá que definir cuándo, dónde y bajo qué condiciones de seguridad se jugará la final.
Por lo pronto, según pudo averiguar MDZ, el próximo paso de la Liga Mendocina será hacer lugar al pedido del presidente respecto al llamado a elecciones, y una vez que se ponga fecha para la renovación de autoridades, recién ahí los dirigentes se reunirán para tomar una decisión. En ese sentido, la idea de todas las partes es que el partido se juegue a como dé lugar, pero por ahora habrá que seguir esperando.