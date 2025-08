¡Festeja River! Jorge Carrascal fue presentado en Flamengo por una cifra brutal: cuánto dinero recibirá el Millonario

Pra quem duvidou, escreve com o adm: Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão… pic.twitter.com/lR9BXthyzH