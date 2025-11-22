Fernando "Puma" Martínez vs. Bam Rodríguez: horario, TV y cartelera completa.

El Puma Martínez enfrenta a Bam Rodríguez en Arabia Saudita por la unificación supermosca. Horario, dónde ver la pelea y la cartelera completa de The Ring IV.

Fernando “Puma” Martínez afrontará este sábado en Arabia Saudita la pelea más importante de su carrera profesional. En el ANB Arena de Riad, el argentino buscará unificar los títulos mundiales supermosca ante Jesse “Bam” Rodríguez, en un choque de invictos que promete intensidad, técnica y una definición explosiva.

Martínez expondrá su cinturón de la AMB y su récord de 18-0 (9 KO), mientras que el estadounidense —de raíces mexicanas— llegará con los títulos del CMB, la OMB y The Ring, además de una marca impecable de 22-0 (15 KO). El ganador se quedará con tres coronas mundiales y quedará a un paso de la unificación absoluta de la categoría.

WhatsApp Image 2025-11-21 at 23.28.58 Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez por la unificación supermosca (CMB, AMB y OMB). NA. La pelea forma parte de la cartelera principal de The Ring IV, una velada de primer nivel que incluye otros duelos de alto impacto. La expectativa es enorme: el boxeo argentino vuelve a tener la posibilidad de sumar un campeón unificado en un escenario global.