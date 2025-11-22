San Lorenzo visita a Central Córdoba por un lugar en los cuartos de final del Clausura: hora, TV y formaciones
En medio de su crisis institucional, San Lorenzo intentará prolongar su buen año deportivo en Santiago del Estero.
San Lorenzo visita este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades desde las 22 horas, con arbitraje de Nazareno Arasa, asistencia de Lucas Novelli en el VAR y transmisión de TNT Sports.
El equipo dirigido por Damián Ayude llega a este compromiso tras empatar 1-1 con Sarmiento de Junín en la última fecha del Grupo B. Pese a la fuerte crisis institucional que atraviesa, el “Ciclón” logró clasificarse a la Copa Sudamericana y consolidarse como uno de los mejores equipos del año, alcanzando los octavos de final en ambos semestres con un plantel repleto de juveniles.
Bajas, dudas y variantes en el once de San Lorenzo
Para este duelo, Ayude no contará con Daniel Herrera, quien debió ser reemplazado a los 34 minutos ante Sarmiento por una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha. Su lugar sería ocupado por el colombiano Jhohan Romaña, que volvería al primer equipo. En el mediocampo, Ignacio Perruzzi ingresaría por su hermano Francisco.
La única incógnita está en el arco. El entrenador espera el retorno del paraguayo Orlando Gill, quien fue titular en los amistosos internacionales ante Estados Unidos y México y todavía no se reincorporó por un inconveniente logístico en su vuelo.
El presente del equipo santiagueño
Del lado local, Central Córdoba, dirigido por Omar De Felippe, viene de igualar 1-1 con Banfield en la última fecha del Grupo A. El Ferroviario terminó cuarto en su zona con 24 puntos, a cinco del líder Boca, y buscará hacerse fuerte en casa para avanzar a la siguiente instancia.
Probables formaciones
Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Yuri Casermeiro, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Iván Pillud; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo e Iván Gómez. DT: Omar De Felippe.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Lucas Novelli
- Horario: 22:00
- TV: TNT Sports