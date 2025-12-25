¡Felicidades! Así fueron los saludos navideños de los clubes mendocinos

Los clubes mendocinos dejaron su mensaje en redes sociales para saludar a sus hinchas por la Navidad.

Los clubes mendocinos que participan de torneos nacionales no se olvidaron de sus socios e hinchas y en esta Navidad publicaron el tradicional saludo navideño en sus redes sociales.

Cada uno con su impronta, con su creatividad y aprovechando el momento deportivo e institucional realizó su posteo para desearle felicidades a su gente.

Por supuesto, fueron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima los que aprovecharon sus respectivas estrellas para adornar el arbolito de Navidad.