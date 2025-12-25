Presenta:

Deportes

|

clubes mendocinos

¡Felicidades! Así fueron los saludos navideños de los clubes mendocinos

Los clubes mendocinos dejaron su mensaje en redes sociales para saludar a sus hinchas por la Navidad.

Juan Andrés Tuzzi

Juan Andrés Tuzzi

Los clubes mendocinos no se olvidaron de sus socios e hinchas.&nbsp;

Los clubes mendocinos no se olvidaron de sus socios e hinchas. 

Los clubes mendocinos que participan de torneos nacionales no se olvidaron de sus socios e hinchas y en esta Navidad publicaron el tradicional saludo navideño en sus redes sociales.

Cada uno con su impronta, con su creatividad y aprovechando el momento deportivo e institucional realizó su posteo para desearle felicidades a su gente.

Te Podría Interesar

Por supuesto, fueron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima los que aprovecharon sus respectivas estrellas para adornar el arbolito de Navidad.

Los posteos de los clubes mendocinos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2004024305986777283&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2004026108040163459&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/2004028740116918681&partner=&hide_thread=false
maipu
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acsmmza/status/2004024297795244343&partner=&hide_thread=false
huracan

Archivado en

Notas Relacionadas