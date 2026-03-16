Falleció Marcelo Araujo, histórico relator argentino

Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores de la historia del fútbol argentino, falleció este lunes a sus 78 años. El periodista murió en el Hospital Italiano de Buenos, ya que se encontraba internado por complicaciones de salud.

Si bien su nombre era Lázaro Jaime Zilberman, en sus inicios él tomó la decisión de elegir el seudónimo de Marcelo Araujo. Fue la voz principal del programa Fútbol de Primera que durante años fue el programa por excelencia del fútbol argentino.