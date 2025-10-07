Expectativa mundial por el anuncio de LeBron James: este martes revelará "la decisión de las decisiones"

Con un mensaje que remite a su histórico The Decision de 2010, LeBron James anunció que revelará si continuará jugando o si llegó el momento de decir basta.

LeBron James, figura emblemática de los Los Angeles Lakers y máximo goleador histórico de la NBA, sorprendió a todos al anunciar que este martes hará pública “la decisión de las decisiones”. A sus 40 años y a punto de comenzar su 23ª temporada en la liga, el mensaje encendió las especulaciones sobre un posible retiro del básquet profesional.

El texto, publicado en sus redes sociales, fue contundente: "La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST. #TheSecondDecision". La frase remite de inmediato al recordado especial televisivo de 2010, "The Decision", cuando reveló su salida de Cleveland Cavaliers rumbo a Miami Heat, donde conquistó dos anillos.

El video que compartió LeBron James en sus redes sociales Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KingJames/status/1975258187046789292&partner=&hide_thread=false The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

La entrevista se emitirá este martes a las 13 horas de Argentina, y se espera que el alero confirme si continuará en los Lakers o si pondrá punto final a una carrera que lo consagró como uno de los mejores de todos los tiempos. Durante el media day del equipo angelino, el pasado 29 de septiembre, LeBron había dejado entrever cierta nostalgia: “Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta. No sé cuándo terminará, aunque el final se acerque”.

La expectativa creció todavía más en los últimos días, cuando los precios de las entradas para el partido entre los Lakers y Utah Jazz del 12 de abril de 2026 -último de la fase regular- se dispararon. Las más baratas pasaron de menos de 100 a más de 770 dólares, y algunas superaron los 8.000, ante la posibilidad de presenciar el que sería su último partido oficial.