Estos fueron los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1 en 2025, según los jefes de equipo: hay dos debutantes

Los responsables de las escuderías participaron de la tradicional encuesta anual de la Fórmula 1 y definieron el ranking de la temporada.

La F1 reveló el ranking de pilotos 2025 votado por los jefes de equipo y hay dos debutantes.

Como ocurre cada temporada al cierre del campeonato, la Fórmula 1 publicó el ranking oficial con los diez mejores pilotos del año, elaborado a partir de la votación de los jefes de equipo. La edición 2025 volvió a generar repercusión, no solo por el orden de los nombres consagrados, sino también por la irrupción de dos debutantes en la lista.

El sistema de elección replica el formato de puntuación de una carrera: 25 puntos para el piloto ubicado en el primer puesto y un punto para el décimo. Cada director arma su top 10 de manera confidencial y el resultado final surge del recuento general, un método que suele ofrecer una mirada técnica y estratégica sobre el rendimiento anual.

En esta oportunidad participaron Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo directivo de Aston Martin. No hubo votos de Red Bull ni de Ferrari, según la información difundida por el sitio oficial de la Fórmula 1.

Verstappen, el mejor de la Fórmula 1 El recuento volvió a ubicar a Max Verstappen en lo más alto del ranking, a pesar de haber perdido el título por una diferencia mínima. Detrás aparece el campeón Lando Norris, quien sostuvo el segundo lugar, mientras que Oscar Piastri completó el podio tras escalar una posición respecto de la temporada anterior.

mejores pilotos Max Verstappen, en la cima de la Fórmula 1 según los jefes de equipo. F1 George Russell se posicionó cuarto luego de un año valorado como un claro crecimiento por parte de los jefes de equipo. El salto más significativo fue el de Fernando Alonso, que pasó del noveno al quinto puesto. En contraste, Carlos Sainz retrocedió un lugar y Charles Leclerc sufrió una caída más pronunciada: del tercero al séptimo escalón.