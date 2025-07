¿Estados Unidos se adapta al fútbol o viceversa?

La voz de los árbitros históricamente fue un misterio, con una función vital en este deporte pero con nula trascendencia de las líneas de cal hacia afuera. Sin embargo, en este certamen se implementó no solo que porten una cámara para que la TV pudiera utilizarlos como camarógrafos VIP dentro del campo, sino que estuvieron equipados con micrófonos, que al estilo fútbol americano se habilitaban para que en primera persona pudieran explicar una decisión tomada tras revisión del VAR.

Como si estuviera sobre un ring de box en Las Vegas, el prestigioso presentador de las más épicas veladas pugilísticas estadounidenses, Michael Buffer, se plantó ante un colmado estadio MetLife de Nueva York para bramar su “Let’s get ready to the rumble”, instantes antes que los equipos saltaran a la cancha.

