Escándalo en la Copa África: el príncipe de Marruecos se negó a entregar el trofeo a Senegal

Moulay Rachid, príncipe de Marruecos, rompió el protocolo en la final de la Copa África y dejó una imagen que generó indignación mundial.

El príncipe de Marruecos se negó a entregar la Copa África a Senegal en Rabat.

La Copa África disputada en Marruecos sigue generando repercusiones incluso después de la consagración de Senegal. Esta vez, el foco estuvo puesto en una imagen que recorrió el mundo: el príncipe marroquí Moulay Rachid se negó a entregar el trofeo al campeón, rompiendo el protocolo oficial de la ceremonia.

El episodio ocurrió en Rabat, durante la premiación posterior a la derrota de la selección local. En las imágenes televisivas se observa al príncipe junto a Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, y Gianni Infantino, titular de la FIFA.

En el video, que dura poco más de 30 segundos y se viralizó rápidamente en redes sociales, Motsepe intenta que Moulay Rachid sea quien tome el trofeo para entregárselo al capitán senegalés Kalidou Koulibaly, tal como indica el protocolo al tratarse del país organizador.

Sin embargo, el príncipe rechaza asumir ese rol. Apenas toca el trofeo de manera leve y se corre, obligando al propio presidente de la CAF a entregarle la copa directamente a Koulibaly, en una escena que generó sorpresa y malestar entre los presentes.

El momento en el que el príncipe se negó a entregarle el trofeo de campeón de la Copa África a Senegal El príncipe Moulay Rachid se negó a entregarle el trofeo de campeón de la Copa África El príncipe Moulay Rachid se negó a entregarle el trofeo de campeón de la Copa África. Video: Bin Sports La actitud provocó una fuerte reacción en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su indignación y señalaron que fue “una falta de respeto” hacia Senegal y hacia el continente africano. Otros reclamaron sanciones y denunciaron “demasiadas irregularidades” a lo largo del torneo.