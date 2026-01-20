Escándalo en la Copa África: el príncipe de Marruecos se negó a entregar el trofeo a Senegal
Moulay Rachid, príncipe de Marruecos, rompió el protocolo en la final de la Copa África y dejó una imagen que generó indignación mundial.
La Copa África disputada en Marruecos sigue generando repercusiones incluso después de la consagración de Senegal. Esta vez, el foco estuvo puesto en una imagen que recorrió el mundo: el príncipe marroquí Moulay Rachid se negó a entregar el trofeo al campeón, rompiendo el protocolo oficial de la ceremonia.
El episodio ocurrió en Rabat, durante la premiación posterior a la derrota de la selección local. En las imágenes televisivas se observa al príncipe junto a Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, y Gianni Infantino, titular de la FIFA.
En el video, que dura poco más de 30 segundos y se viralizó rápidamente en redes sociales, Motsepe intenta que Moulay Rachid sea quien tome el trofeo para entregárselo al capitán senegalés Kalidou Koulibaly, tal como indica el protocolo al tratarse del país organizador.
Sin embargo, el príncipe rechaza asumir ese rol. Apenas toca el trofeo de manera leve y se corre, obligando al propio presidente de la CAF a entregarle la copa directamente a Koulibaly, en una escena que generó sorpresa y malestar entre los presentes.
El momento en el que el príncipe se negó a entregarle el trofeo de campeón de la Copa África a Senegal
La actitud provocó una fuerte reacción en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su indignación y señalaron que fue “una falta de respeto” hacia Senegal y hacia el continente africano. Otros reclamaron sanciones y denunciaron “demasiadas irregularidades” a lo largo del torneo.
Hasta el momento, Gianni Infantino no se pronunció sobre el gesto del príncipe marroquí. Sí había sido crítico durante el torneo con la selección de Senegal por su intento de abandonar el campo de juego en un partido caliente: “Presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas”, declaró el presidente de la FIFA.
Las polémicas imágenes de la final de la Copa África que terminó con Senegal campeón
Ese episodio se dio tras un gol anulado por una falta discutida y un penal sancionado a favor de Marruecos, que Brahim Díaz terminó fallando, en medio de fuertes reclamos del conjunto senegalés.
La polémica no terminó allí. También se difundieron imágenes de recogepelotas marroquíes intentando quitarle la toalla al arquero Édouard Mendy mientras se secaba los guantes, lo que obligó al suplente de Senegal a intervenir para protegerlo.
Una Copa África cargada de tensión, decisiones discutidas y escenas que dejaron una imagen muy lejos de lo que debería representar el cierre de un torneo continental.