En vivo: con una asistencia de Messi, Inter Miami vence 2-1 al Atlanta United de Tata Martino

El 10 asistió a Casemiro y luego Luis Suárez se inventó un golazo para la ventaja parcial de las Garzas en el NU Stadium. Miguel Almirón había empatado para la visita.

Casemiro festejó su gol con Messi, quien lo asistió para el 1-0 de Inter Miami.

Con Lionel Messi y a la espera del Kily González, su flamante entrenador, Inter Miami vuelve al NU Stadium para jugar ante Atlanta United, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, en una nueva jornada de la MLS. Las Garzas vienen de aplastar 7-1 a Montreal y no quieren perderle pisada al líder Nashville en la Conferencia Este.

El partido estaba pactado para las 20:30 (hora de Argentina), pero el inicio se demoró una hora y media por las fuertes tormentas que azotaron los alrededores del NU Stadium. Pasado el inconveniente climático, Inter Miami salió decidido a hacer valer su superioridad y desde el primer minuto.

El inicio del partido estuvo demorado por fuertes tormentas We are under a weather delay at Nu Stadium. Stay tuned for more updates. pic.twitter.com/b8rWrWGph7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 5, 2026 Con Messi como eje, las Garzas manejaron la pelota, adelantaron sus líneas y llevaron el juego constantemente hacia el arco del Atlanta United. La insistencia tuvo premio a los 32 minutos, cuando Leo puso un centro preciso que encontró la cabeza de Casemiro para marcar el 1-0.

Messi encontró la cabeza de Casemiro para el 1-0 del Inter Miami Messi to Casemiro for the @InterMiamiCF opener.



Two-straight games with a goal for Casemiro. pic.twitter.com/NCJkMj5cZg — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026 Pero el festejo duró apenas un par de minutos. Atlanta reaccionó de inmediato y Miguel Almirón aprovechó la primera oportunidad clara para establecer el empate al minuto 35.

Error defensivo de las Garzas para servirle el 1-1 a Miguel Almirón Miguel Almiron answers for @ATLUTD against Miami! pic.twitter.com/2PfH4hdfjJ — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026 El golpe no desordenó al Inter Miami, que siguió buscando el arco rival y encontró nuevamente la ventaja antes del descanso: esta vez fue Luis Suárez quien apareció para convertir con una definición deluxe que le devolvió la ventaja al conjunto local, justo antes del cierre del primer tiempo.