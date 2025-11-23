Presenta:

En vivo: con un gol y 3 asistencias de Messi, Inter Miami golea 4-0 a Cincinnati y se mete en semis

Como visitante, el Inter Miami se impone sobre Cincinnati por los tantos de Messi al minuto 18, Silvetti a los 57' y Allende por duplicado a los 62' y los 74'.

MDZ Deportes

El Inter Miami enfrenta a Cincinnati en el TQL Stadium.

@InterMiamiCF

Por las semifinales de la Conferencia Este de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi, que viene de eliminar a Nashville en la instancia anterior, se mide en condición de visitante contra el FC Cincinnati. A diferencia de la primera fase, a partir de ahora las llaves eliminatorias son a partido único.

El gol de Messi para el 1-0 del Inter Miami

El gol de Messi para el 1-0 del Inter Miami

El gol de Silvetti con asistencia de Messi para el 2-0 de Inter Miami

El gol de Allende con asistencia de Messi para el 3-0 de Inter Miami

Hat trick de asistencia de Messi para el 4-0 de Inter Miami

El minuto a minuto de Cincinnati - Inter Miami

