En vivo: con un gol de penal de Módica, Gimnasia le gana 1-0 a Talleres en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima vuelve a presentarse ante su gente con el objetivo de prolongar su buen momento como local. Desde las 21.30, el conjunto mendocino enfrentará a Talleres de Córdoba en el cierre de la quinta jornada del Torneo Clausura, en un duelo que le permitirá seguir consolidando una de sus principales fortalezas en el campeonato: jugar en casa.