Presenta:

Deportes

|

Flamengo

En vivo: tras un error de Rossi, PSG le gana 1-0 a Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

Flamengo, campeón de la Libertadores, y PSG, ganador de la Champions League, se miden en Qatar para coronar al campeón del mundo.

MDZ Deportes

Flamengo y PSG, campeones de América y Europa, respectivamente, definen al ganador de la Copa Intercontinental.&nbsp;

Flamengo y PSG, campeones de América y Europa, respectivamente, definen al ganador de la Copa Intercontinental. 

PSG de Francia le gana 1-0 a Flamengo en la gran final de la Copa Intercontinental en el estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayán (Qatar) con el arbitraje de Ismail Elfath y la televisación de DSports.

A los 35 minutos llegó el 1-0 de los franceses: Khvicha Kvaratskhelia definió a quemarropa dentro del área y puso el 1-0 para el conjunto parisino.

Te Podría Interesar

El gol de Kvaratskhelia para el 1-0 de PSG

Erro de Agustín Rossi y gol de PSG frente a Flamengo

Erro de Agustín Rossi y gol de PSG frente a Flamengo en la final de la Copa Intercontinental.

Antes del gol del 1-0 de PSG, a los 9 minutos llegó la jugada más relevante del arranque: Fabián Ruiz convirtió, pero tras la revisión del VAR el gol fue anulado. Flamengo intentó frenar el envión con infracciones, mientras el conjunto francés siguió presionando y acumulando aproximaciones y un córner a favor, en un inicio muy dinámico.

Así fue el gol correctamente anulado al PSG

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2001340469637181696&partner=&hide_thread=false

Seguí el minuto a minuto de Flamengo vs PSG

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas