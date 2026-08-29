En vivo: Con un doblete de Messi, el Inter Miami le gana 3-1 al Montreal CF en el Nu Stadium
Lionel Messi volvió a demostrar que es de otro planeta y con un tremendo golazo amplió la ventaja para el Inter Miami.
Mientras aguarda por la llegada del Kily González al banco de suplentes, el Inter Miami quiere dejar atrás la mala racha que arrastra y buscará volver a sumar de a tres en la MLS cuando reciba este sábado a las 20:30 (hora de Argentina) al Montreal CF. Lionel Messi y Rodrigo De Paul serán titulares en las Garzas.