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En vivo: Con un doblete de Messi, el Inter Miami le gana 3-1 al Montreal CF en el Nu Stadium

Lionel Messi volvió a demostrar que es de otro planeta y con un tremendo golazo amplió la ventaja para el Inter Miami.

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Con un doblete de Messi, el Inter Miami le gana 3-1 al Montreal.

Con un doblete de Messi, el Inter Miami le gana 3-1 al Montreal.

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Mientras aguarda por la llegada del Kily González al banco de suplentes, el Inter Miami quiere dejar atrás la mala racha que arrastra y buscará volver a sumar de a tres en la MLS cuando reciba este sábado a las 20:30 (hora de Argentina) al Montreal CF. Lionel Messi y Rodrigo De Paul serán titulares en las Garzas.

El tremendo golazo de Messi para el 3-1 del Inter Miami

Messi clavó el 2-1 de tiro libre

Herbers igualó el partido

Casemiro puso el 1-0 para el Inter Miami

El minuto a minuto de Inter Miami vs. Montreal CF

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