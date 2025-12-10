En vivo: se sortean los grupos de la Liga Profesional y los cruces interzonales

La Liga Profesional definirá este miércoles las zonas del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026, un proceso que mantiene los mismos criterios aplicados en 2025. Los grupos volverán a armarse por sorteo y mediante parejas de equipos, con los clásicos como eje central. Serán dos zonas de quince clubes, con catorce fechas dentro del grupo y un interzonal. Además, se ratificó que los playoffs incluirán octavos, cuartos, semifinales y final.

El armado contempla pedidos de organismos de seguridad, señales televisivas y los propios clubes: distribución homogénea de partidos por jurisdicción, un clásico por fecha, evitar cruces grandes al inicio del torneo y respetar la localía alternada. También habrá asignaciones específicas para San Lorenzo-Riestra y Argentinos-Vélez por cuestiones geográficas y de programación.

Deportivo Riestra

Talleres

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes

Gimnasia y Esgrima (Mza)

Lanús

Newell's

Defensa y Justicia

Central Córdoba (SE)

Unión

Zona B

River Plate

Racing

Huracán

Barracas

Belgrano

Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors

Tigre

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente Rivadavia

Banfield

Rosario Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento (J)

Encuentros interzonales

Vélez Sarsfield vs River Plate

Barracas Central vs Platense

Talleres vs Rosario Central

Sarmiento (J) vs Estudiantes LP

Defensa y Justicia vs Belgrano

Argentinos vs Lanús

Boca Juniors vs Racing Club

Independiente Rivadavia vs Independiente

Unión vs Aldosivi

Atl. Tucumán vs Instituto

San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Esgrima LP vs Gimnasia y Esgrima (Mza)

Central Córdoba (SE) vs Tigre

Huracán vs Deportivo Riestra

Newell's Old Boys vs Banfield

Las parejas

El sorteo se realiza por parejas, no por clubes de manera individual. Es decir, si la pareja se conformara por “Equipo 1” y “Equipo 2” y del sorteo surgiera que el Equipo 1 se ubica en zona A, el Equipo 2 se ubicará en la correspondiente zona B.

Criterios para el armado de Parejas: clásicos. Por ejemplo, Boca–River, Newell's-Rosario Central, etc.

El sorteo se realizará después de la reunión de Comité Ejecutivo y podrá verse en vivo por lpfplay.com, dando inicio formal a la planificación de la temporada. Con este esquema, la Liga busca equilibrar seguridad, televisión y tradición, mientras deja al azar la conformación final de cada zona para un 2026 que tendrá nuevamente dos torneos y fuerte presencia de clásicos distribuidos a lo largo del calendario.