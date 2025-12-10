En vivo: se sortean los grupos de la Liga Profesional y los cruces interzonales
Se pone en marcha la competencia del año próximo, con la conformación de las zonas de los torneos Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional.
La Liga Profesional definirá este miércoles las zonas del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026, un proceso que mantiene los mismos criterios aplicados en 2025. Los grupos volverán a armarse por sorteo y mediante parejas de equipos, con los clásicos como eje central. Serán dos zonas de quince clubes, con catorce fechas dentro del grupo y un interzonal. Además, se ratificó que los playoffs incluirán octavos, cuartos, semifinales y final.
El armado contempla pedidos de organismos de seguridad, señales televisivas y los propios clubes: distribución homogénea de partidos por jurisdicción, un clásico por fecha, evitar cruces grandes al inicio del torneo y respetar la localía alternada. También habrá asignaciones específicas para San Lorenzo-Riestra y Argentinos-Vélez por cuestiones geográficas y de programación.
Seguí el sorteo minuto a minuto
Así quedaron conformadas las zonas
Zona A
Boca Juniors
Independiente
San Lorenzo
Deportivo Riestra
Talleres
Instituto
Platense
Vélez
Estudiantes
Gimnasia y Esgrima (Mza)
Lanús
Newell's
Defensa y Justicia
Central Córdoba (SE)
Unión
Zona B
River Plate
Racing
Huracán
Barracas
Belgrano
Estudiantes de Río Cuarto
Argentinos Juniors
Tigre
Gimnasia y Esgrima La Plata
Independiente Rivadavia
Banfield
Rosario Central
Aldosivi
Atlético Tucumán
Sarmiento (J)
Encuentros interzonales
Vélez Sarsfield vs River Plate
Barracas Central vs Platense
Talleres vs Rosario Central
Sarmiento (J) vs Estudiantes LP
Defensa y Justicia vs Belgrano
Argentinos vs Lanús
Boca Juniors vs Racing Club
Independiente Rivadavia vs Independiente
Unión vs Aldosivi
Atl. Tucumán vs Instituto
San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto
Gimnasia y Esgrima LP vs Gimnasia y Esgrima (Mza)
Central Córdoba (SE) vs Tigre
Huracán vs Deportivo Riestra
Newell's Old Boys vs Banfield
Las parejas
El sorteo se realiza por parejas, no por clubes de manera individual. Es decir, si la pareja se conformara por “Equipo 1” y “Equipo 2” y del sorteo surgiera que el Equipo 1 se ubica en zona A, el Equipo 2 se ubicará en la correspondiente zona B.
Criterios para el armado de Parejas: clásicos. Por ejemplo, Boca–River, Newell's-Rosario Central, etc.
El sorteo se realizará después de la reunión de Comité Ejecutivo y podrá verse en vivo por lpfplay.com, dando inicio formal a la planificación de la temporada. Con este esquema, la Liga busca equilibrar seguridad, televisión y tradición, mientras deja al azar la conformación final de cada zona para un 2026 que tendrá nuevamente dos torneos y fuerte presencia de clásicos distribuidos a lo largo del calendario.