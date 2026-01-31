Presenta:

San Lorenzo

En vivo: San Lorenzo y Central Córdoba empatan 0-0 en el duelo que abre la tercera fecha del Apertura

San Lorenzo recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

MDZ Deportes

Después de su gran triunfo ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza, San Lorenzo buscará su primera victoria como local frente al Ferroviario. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

San Lorenzo recibirá este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro que marcará el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que corresponde a la Zona A y que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como el “Nuevo Gasómetro”, y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El minuto a minuto de San Lorenzo vs Central Córdoba

