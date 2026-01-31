En vivo: San Lorenzo y Central Córdoba empatan 0-0 en el duelo que abre la tercera fecha del Apertura
San Lorenzo recibirá este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro que marcará el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido, que corresponde a la Zona A y que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como el “Nuevo Gasómetro”, y se podrá ver a través de ESPN Premium.