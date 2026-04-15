En vivo: Rosario Central empata 0-0 frente a Libertad de Paraguay por la Libertadores
Rosario Central, que viene de debutar con un empate 0-0 como local ante Independiente del Valle, visita a Libertad de Paraguay en busca de su primer triunfo.
Sin la presencia de Ángel Di María, Rosario Central tendrá una dura visita este miércoles, cuando se enfrente con Libertad de Paraguay por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.
El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio La Huerta de la ciudad de Asunción y se podrá ver a través Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el brasilero Raphael Claus, mientras que en el VAR estará su compatriota Daniel Nobre.