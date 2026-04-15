En vivo: Rosario Central empata 0-0 frente a Libertad de Paraguay por la Libertadores

Sin la presencia de Ángel Di María , Rosario Central tendrá una dura visita este miércoles, cuando se enfrente con Libertad de Paraguay por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores .

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio La Huerta de la ciudad de Asunción y se podrá ver a través Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el brasilero Raphael Claus, mientras que en el VAR estará su compatriota Daniel Nobre.