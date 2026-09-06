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En vivo: River le gana 2-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y suma tres puntos de oro

Con goles de Montiel -de penal- y Galván, el equipo de Leonardo Ponzio vence al puntero de la tabla anual. Álex Arce descontó para los mendocinos.

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River le gana y muy bien a Independiente Rivadavia en Núñez.

River le gana y muy bien a Independiente Rivadavia en Núñez.

Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

Tras la histórica eliminación en Copa Sudamericana que derivó en la renuncia de Coudet, River Plate volvió al Monumental y derrota 2-0 a Independiente Rivadavia en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

El Millonario se impone con goles de Gonzalo Montiel, de penal, a los 29 minutos del primer tiempo, y Tomás Galván, quien estiró la diferencia a los 9' del complemento.

De penal, Montiel puso el primero para River

El penal convertido por Gonzalo Montiel para el 1-0 de River.

Galván estiró la ventaja para el Millo

Galván marcó el 2-0 de River ante la Lepra

Nota en construcción...

El minuto a minuto de River Plate - Independiente Rivadavia

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