En vivo: River le gana 2-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y suma tres puntos de oro
Con goles de Montiel -de penal- y Galván, el equipo de Leonardo Ponzio vence al puntero de la tabla anual. Álex Arce descontó para los mendocinos.
Tras la histórica eliminación en Copa Sudamericana que derivó en la renuncia de Coudet, River Plate volvió al Monumental y derrota 2-0 a Independiente Rivadavia en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.
El Millonario se impone con goles de Gonzalo Montiel, de penal, a los 29 minutos del primer tiempo, y Tomás Galván, quien estiró la diferencia a los 9' del complemento.
De penal, Montiel puso el primero para River
Galván estiró la ventaja para el Millo
Nota en construcción...