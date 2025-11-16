En vivo: River enfrenta a Vélez en busca de una de sus últimas chances de jugar la Libertadores 2026

Tras la derrota frente a Boca el pasado domingo en La Bombonera, River se juega ante Vélez la última chance de acceder a la Copa Libertadores 2026.

Tras perder el Superclásico, Marcelo Gallardo tomó decisiones fuertes en la convocatoria y habrá varias modificaciones en la alineación.

River, que viene de perder categóricamente en el Superclásico ante Boca, visitará este domingo a Vélez en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani desde las 17 horas con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Adrián Franklin estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Para clasificar a los playoffs de este Torneo Clausura, River solo deberá ganarle a Vélez pero, en caso de empatar o perder, victorias de equipos como Talleres de Córdoba o Gimnasia La Plata podrían dejarlo en la cornisa o hasta eliminarlo del campeonato.