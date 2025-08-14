En vivo: River empata 0-0 ante Libertad de Paraguay por la ida de octavos

Rivervisita a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario, que viene de dejar una pálida imagen en el empate ante Independiente por el Clausura, buscará cambiar la imagen y traerse un buen resultado para la revancha del próximo jueves en el Monumental. El partido es transmitido por Telefe/Fox Sports y dirigido por el juez brasileño Wilton Sampaio.