En vivo: Racing pierde 3-1 con Tigre en Avellaneda y los hinchas cantaron contra la comisión directiva

Racing, que venía de un triunfo y un empate en las dos primeras fechas del torneo, pierde categóricamente frente a Tigre en Avellaneda.

Martín Garay festeja el 2-0 de Tigre en el Cilindro. Más atrás, Pity Martínez, el autor del 1-0 del Matador.

Racing cae por 3 a 1 ante Tigre por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda" y se puede ver a través de TNT Sports.

Gonzalo "Pity" Martínez abrió el marcador para el Matador, con un remate por arriba de la cabeza de Facundo Cambeses tras robarle la pelota a Nazareno Colombo.

Pity Martínez definió arriba y puso el 1-0 para Tigre Pity Martínez puso el 1-0 de Tigre ante Racing TNT Sports Martín Garay amplió la ventaja para el 2-0 de Tigre con un remate desde a fuera que le pica adelante del arquero de la Academia al momento de tirarse.

Martín Garay amplió la ventaja para el 2-0 del Matador GARAY ESTIRA LA VENTAJA PARA TIGRE



El mediocampista sacó un buen remate desde afuera del área y, con complicidad de Cambeses, puso el 2-0.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JiGOu9Vv2P — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026 Ahora sí, Ignacio Russo convirtió su gol para transformar en goleada frente a Racing. El delantero aprovechó una gran asistencia de Pity Martínez y puso el tercero.

Nacho Russo convirtió el 3-0 para el equipo de Dabove GOL DE NACHO RUSSO Y TIGRE GOLEA A RACING



El delantero puso el 3-0 en el Cilindro en el arranque del segundo tiempo.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZP2kDL0cMW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026