En vivo: Racing pierde 3-1 con Tigre en Avellaneda y los hinchas cantaron contra la comisión directiva
Racing, que venía de un triunfo y un empate en las dos primeras fechas del torneo, pierde categóricamente frente a Tigre en Avellaneda.
Racing cae por 3 a 1 ante Tigre por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda" y se puede ver a través de TNT Sports.
Gonzalo "Pity" Martínez abrió el marcador para el Matador, con un remate por arriba de la cabeza de Facundo Cambeses tras robarle la pelota a Nazareno Colombo.
Pity Martínez definió arriba y puso el 1-0 para Tigre
Martín Garay amplió la ventaja para el 2-0 de Tigre con un remate desde a fuera que le pica adelante del arquero de la Academia al momento de tirarse.
Martín Garay amplió la ventaja para el 2-0 del Matador
Ahora sí, Ignacio Russo convirtió su gol para transformar en goleada frente a Racing. El delantero aprovechó una gran asistencia de Pity Martínez y puso el tercero.
Nacho Russo convirtió el 3-0 para el equipo de Dabove
El colombiano Vergara descontó para la Academia
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