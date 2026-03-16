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En vivo: Racing iguala 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto buscando meterse entre los mejores ocho de la Zona B

Racing, que está noveno en su grupo, empata sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro de Avellaneda por la undécima fecha del Torneo Apertura.

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El mediocampista de Racing Matías Zaracho ensaya una chilena entre dos jugadores de Estudiantes de Río Cuarto.&nbsp;

El mediocampista de Racing Matías Zaracho ensaya una chilena entre dos jugadores de Estudiantes de Río Cuarto. 

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Racing, que viene de seis encuentros sin perder, empata con Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Presidente Perón por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El encuentro es dirigido por Jorge Baliño, acompañado en el VAR por Juan Pafundi y cuenta con la televisación de ESPN Premium.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Racing vs Estudiantes de Río Cuarto

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