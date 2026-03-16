En vivo: Racing iguala 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto buscando meterse entre los mejores ocho de la Zona B
Racing, que está noveno en su grupo, empata sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro de Avellaneda por la undécima fecha del Torneo Apertura.
Racing, que viene de seis encuentros sin perder, empata con Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Presidente Perón por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El encuentro es dirigido por Jorge Baliño, acompañado en el VAR por Juan Pafundi y cuenta con la televisación de ESPN Premium.
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