En vivo: Racing empata 0-0 con San Martín de Formosa por los 32avos de final de la Copa Argentina
En la cancha de Banfield, Racing debuta en la Copa Argentina, un certamen que históricamente le ha sido esquivo y donde solo alcanzó la final en 2012.
Racing Club se enfrentará este sábado con San Martín de Formosa, en un encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Florencio Solá y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.
Racing llega a este encuentro en un muy buen momento, ya que viene de ganar en sus últimas presentaciones en el Torneo Apertura, donde se pudo recuperar luego de un desastroso inicio y ya acumula ocho partidos sin conocer la derrota.