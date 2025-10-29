En vivo: Racing empata 0-0 ante Flamengo y necesita ganar para meterse en la final de la Libertadores
Después de la derrota 1 a 0 de Flamengo en el Maracaná con el gol agónico de Jorge Carrascal, Racing llega a la revancha obligado a ganar ante su gente.
Racing recibe a Flamengo este miércoles, en el marco del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón, desde las 21.50 horas de la Argentina (el duelo se retrasó unos minutos por problemas con el micro de Flamengo), y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.
En busca de la final, el último equipo argentino debe remontar el 0-1 del Maracaná. El ganador enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se define este jueves.
El minuto a minuto de Racing Club vs Flamengo