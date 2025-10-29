En vivo: Racing empata 0-0 ante Flamengo y necesita ganar para meterse en la final de la Libertadores

Racing recibe a Flamengo este miércoles, en el marco del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón, desde las 21.50 horas de la Argentina (el duelo se retrasó unos minutos por problemas con el micro de Flamengo), y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.