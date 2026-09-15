En vivo: Platense derrota 2-1 a Fluminense en Vicente López y todavía sueña con la clasificación

Platense vence 2-1 a Fluminense de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores , con el objetivo de dar vuelta la serie y meterse entre los cuatro mejores de América.

El primer acercamiento del partido fue del local, a los cinco minutos, con un remate lejano del volante Pablo Ferreira en el rebote de un tiro de esquina, que agarró efecto hacia afuera y se alejó del arco rival.

Fluminense tuvo una clara. Tras un centro atrás desde la izquierda, Ganso la empalmó de zurda y la pelota pasó cerca del travesaño Cozzani.

¡Se salvó Fluminense! Tras un córner, Platense casi consigue el primer de la mano de Vázquez pero el arquero visitante la sacó en la línea.

A los 29 minutos, tras un buen ataque de Bautista Merlini, Guido Mainero tomó el rebote en la puerta del área y puso el 1 a 0 en Vicente López. Ahora la serie está 1-2 para el Calamar.

Mainero convirtió el 1-0 de Platense ante el Flu

Minutos después, probó Retamar con un remate desde afuera ante el adelantamiento del arquero visitante y el balón pasó cerca del ángulo izquierdo de Fabio.

En el segundo minuto de descuento, un gran centro al segundo palo habilitó al delantero Bruno Sepúlveda, que metió un buen cabezazo por el ángulo derecho del arquero rival, para el 2-0.

Sepúlveda igualó la serie con un tremendo cabezazo

¡GOL DE PLATENSE! Golazo de cabeza de Sepúlveda para igualar la serie y soñar con la hazaña



Platense 2-0 Fluminense | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/cha1zDySq9 — telefe (@telefe) September 15, 2026

Canobbio le dio vida a Fluminense

¡GOL DE FLUMINENSE! ⚽️ Canobbio hizo la personal y le da tranquilidad al conjunto Carioca



Platense 2-1 Fluminense | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/prCKYMFkkl — telefe (@telefe) September 15, 2026

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Platense vs Fluminense