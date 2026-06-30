En vivo: Noruega le gana 1-0 a Costa de Marfil, en el duelo que define al rival de Brasil

Con gol de Nusa a los 39' del primer tiempo, Noruega se impone por la mínima y, con este resultado, consigue su boleto a octavos de final.

Un golazo con la derecha de Antonio Nusa, con un remate dentro del área a la escuadra en el minuto 40, da ventaja a la selección de Noruega por 1-0 frente a Costa de Marfil en su duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Golazo de Nusa para poner el 1-0 de Noruega Golazo de Nusa para poner el 1-0 de Noruega Los Vikingos Rojos vienen de ser segundos en el Grupo I, el cual cerraron con seis puntos producto de dos victorias (4-1 vs. Irak y 3-2 vs. Senegal) y una derrota (1-4 vs. Francia).

La selección africana, por su parte, tuvo una perfomance idéntica en la primera fase y también fue escolta, en este caso de Alemania, con las mismas unidades: triunfos 1-0 vs. Ecuador y 2-0 vs. Curazao y caída 1-2 vs. los germanos.