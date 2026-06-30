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En vivo: Noruega le gana 1-0 a Costa de Marfil, en el duelo que define al rival de Brasil

Con gol de Nusa a los 39' del primer tiempo, Noruega se impone por la mínima y, con este resultado, consigue su boleto a octavos de final.

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El delantero noruego Antonio Nusa celebra tras anotar el primer gol para Noruega.

El delantero noruego Antonio Nusa celebra tras anotar el primer gol para Noruega.

EFE

Un golazo con la derecha de Antonio Nusa, con un remate dentro del área a la escuadra en el minuto 40, da ventaja a la selección de Noruega por 1-0 frente a Costa de Marfil en su duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Golazo de Nusa para poner el 1-0 de Noruega

Golazo de Nusa para poner el 1-0 de Noruega

Los Vikingos Rojos vienen de ser segundos en el Grupo I, el cual cerraron con seis puntos producto de dos victorias (4-1 vs. Irak y 3-2 vs. Senegal) y una derrota (1-4 vs. Francia).

La selección africana, por su parte, tuvo una perfomance idéntica en la primera fase y también fue escolta, en este caso de Alemania, con las mismas unidades: triunfos 1-0 vs. Ecuador y 2-0 vs. Curazao y caída 1-2 vs. los germanos.

El minuto a minuto de Costa de Marfil - Noruega

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