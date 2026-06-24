En vivo: México, ya clasificada, empata 0-0 frente a una República Checa que está obligada a ganar

México ya aseguró el primer puesto del Grupo A y se ve las caras con República Checa, que debe sí o sí debe sumar de a tres en el Estadio Azteca.

México enfrenta a República Checa en el mítico Estadio Azteca por la tercera y última fecha del Grupo A. La Tri ganó sus dos primeros partidos y ya sacó pasaje a 16avos de final del Mundial 2026, mientras que su rival europeo apenas tiene un punto y debe ganar o ganar para escalar a las 4 unidades y aspirar a la clasificación.

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