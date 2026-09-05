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En vivo: con Messi en cancha, Inter Miami recibe al Atlanta United del Tata Martino

Tras haber anunciado su retiro de la Selección, el astro argentino vuelve a jugar con las Garzas en el NU Stadium por la MLS.

MDZ Deportes

Messi se presenta con el Inter Miami.&nbsp;

Messi se presenta con el Inter Miami. 

EFE

Con Lionel Messi y a la espera del Kily González, su flamante entrenador, Inter Miami vuelve al NU Stadium para jugar ante Atlanta United, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, en una nueva jornada de la MLS. Las Garzas vienen de aplastar 7-1 a Montreal y no quieren perderle pisada al líder Nashville en la Conferencia Este.

El minuto a minuto de Inter Miami - Atlanta United

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