En vivo: con Messi en cancha, Inter Miami recibe al Atlanta United del Tata Martino
Tras haber anunciado su retiro de la Selección, el astro argentino vuelve a jugar con las Garzas en el NU Stadium por la MLS.
Con Lionel Messi y a la espera del Kily González, su flamante entrenador, Inter Miami vuelve al NU Stadium para jugar ante Atlanta United, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, en una nueva jornada de la MLS. Las Garzas vienen de aplastar 7-1 a Montreal y no quieren perderle pisada al líder Nashville en la Conferencia Este.