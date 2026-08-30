En vivo: Los Leones, que van por el bronce, igualan 0-0 ante Países Bajos
El seleccionado argentino busca terminar su participación en Bélgica con un nuevo podio mundial.
El seleccionado argentino busca terminar su participación en Bélgica con un nuevo podio mundial.
Los Leones jugarán por la medalla de bronce del Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino cayó 2-1 ante Alemania, vigente campeón mundial, en las semifinales y ahora irá por el tercer puesto frente a Países Bajos, que cayó ante España.
El encuentro se juega en el Belfius Hockey Arena de Wavre. Los Leones buscarán repetir la actuación de La Haya 2014, cuando consiguieron la medalla de bronce, su mejor resultado histórico en un Mundial.