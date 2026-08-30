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El seleccionado argentino enfrenta a Países Bajos por el tercer puesto del Mundial.
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En vivo: Los Leones, que van por el bronce, igualan 0-0 ante Países Bajos

El seleccionado argentino busca terminar su participación en Bélgica con un nuevo podio mundial.

MDZ Deportes

El encuentro se juega en el Belfius Hockey Arena de Wavre. Los Leones buscarán repetir la actuación de La Haya 2014, cuando consiguieron la medalla de bronce, su mejor resultado histórico en un Mundial.

Seguí el minuto a minuto de Los Leones vs. Países Bajos

Comenzó el partido por el tercer puesto

Los Leones ya se miden con Países Bajos por un lugar en el podio.

Los Leones van por el bronce ante Países Bajos

Los Leones van por el bronce ante Países Bajos

Titulares: Tomás Santiago; Matías Andreotti, Nicolás Cicileo, Nicolás Dellatorre; Tadeo Marcucci, Matías Rey, Thomas Habif, Joaquín Toscani; Tomás Domene, Lucas Toscani y Bautista Capurro.

Suplentes: Nehuén Hernando, Facundo Zárate, Tomás Ruiz, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Martín Ferreiro, Lucio Méndez Pin. (Nicolás Keenan y Lucas Martínez quedaron fuera del banco de suplentes).

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