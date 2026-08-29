En vivo: Las Leonas igualan 0-0 ante Países Bajos en la final del Mundial
Argentina enfrenta a las neerlandesas en la definición por el título, con el sueño de bordarse su tercera estrella y volver a hacer historia.
Argentina enfrenta a las neerlandesas en la definición por el título, con el sueño de bordarse su tercera estrella y volver a hacer historia.
Las Leonas se ven las caras con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey 2026, en un duelo que reedita la definición de la última edición y que tendrá a la Selección argentina femenina enfrentando a la gran potencia de la disciplina. El encuentro se disputa desde las 11 (hora de Argentina) en el Estadio Wagener de la ciudad de Amstelveen.
Las dirigidas por Fernando Ferrara buscarán quedarse con el título y sumar una nueva estrella a su historia mundialista: Las Leonas ya fueron campeonas en Perth 2002 y Rosario 2010, justamente venciendo en ambas finales a las neerlandesas.