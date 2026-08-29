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Las Leonas van por el sueño mundialista.
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En vivo: Las Leonas igualan 0-0 ante Países Bajos en la final del Mundial

Argentina enfrenta a las neerlandesas en la definición por el título, con el sueño de bordarse su tercera estrella y volver a hacer historia.

MDZ Deportes

Las Leonas se ven las caras con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey 2026, en un duelo que reedita la definición de la última edición y que tendrá a la Selección argentina femenina enfrentando a la gran potencia de la disciplina. El encuentro se disputa desde las 11 (hora de Argentina) en el Estadio Wagener de la ciudad de Amstelveen.

Las dirigidas por Fernando Ferrara buscarán quedarse con el título y sumar una nueva estrella a su historia mundialista: Las Leonas ya fueron campeonas en Perth 2002 y Rosario 2010, justamente venciendo en ambas finales a las neerlandesas.

El minuto a minuto de Las Leonas vs. Países Bajos

Final del primer cuarto

En un partido parejo, la primera chance clara fue para el local y la China Cosentino salvó el arco de Las Leonas para mantener el 0-0.

¡Arrancó la final!

Las Leonas ya juegan ante Países Bajos por el título mundial.

¡Espectadora de lujo!

Luciana Aimar dice presente en el estadio para alentar a Las Leonas en el partido decisivo.

¡En minutos comienza la gran final!

Argentina y Países Bajos definen el título mundial en el Estadio Wagener.

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