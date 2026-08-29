En vivo: Las Leonas igualan 0-0 ante Países Bajos en la final del Mundial

Las Leonas se ven las caras con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey 2026, en un duelo que reedita la definición de la última edición y que tendrá a la Selección argentina femenina enfrentando a la gran potencia de la disciplina. El encuentro se disputa desde las 11 (hora de Argentina) en el Estadio Wagener de la ciudad de Amstelveen.