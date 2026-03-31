En vivo: Italia le gana 1-0 a Bosnia y se acerca al Mundial 2026, pero juega con diez

La selección de Italia se impone 1 a 0 ante Bosnia al cabo de los primeros 45 minutos del encuentro que se juega en Zenica, por el Repechaje Europeo rumbo a la próxima Copa del Mundo. El único tanto del encuentro lo anotó Mosie Kean a los 15', mientras que la mala noticia para la Azurra llegó sobre el final por la expulsión de Bastoni.