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En vivo: Italia le gana 1-0 a Bosnia y se acerca al Mundial 2026, pero juega con diez

Con gol de Moise Kean a los 15' del primer tiempo, la Azzurra se impone en Zenica. Bastoni se fue expulsado a los 41'.

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Moise Kean puso el 1-0 para Italia.

Moise Kean puso el 1-0 para Italia.

EFE

La selección de Italia se impone 1 a 0 ante Bosnia al cabo de los primeros 45 minutos del encuentro que se juega en Zenica, por el Repechaje Europeo rumbo a la próxima Copa del Mundo. El único tanto del encuentro lo anotó Mosie Kean a los 15', mientras que la mala noticia para la Azurra llegó sobre el final por la expulsión de Bastoni.

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Con este resultado, Italia consigue su boleto para el Mundial 2026.

Moise Kean puso el 1 a 0 para Italia ante Bosnia

Moise Kean puso el 1 a 0 para Italia ante Bosnia

Moise Kean puso el 1 a 0 para Italia ante Bosnia

Seguí el minuto a minuto de Italia-Bosnia, por el Repechaje Europeo

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Bosnia e Italia, a todo o nada.

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Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma celebra el triunfo parcial de Italia sobre Bosnia.

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