En vivo: Inter Miami, con Messi de titular, cae 2-0 con Alianza Lima en la Noche Blanquiazul

Inter Miami , con Lionel Messi como gran atracción, pierde 2-0 en el inicio de su gira por Sudamérica frente a Alianza Lima , en Perú, en el marco de la tradicional Noche Blanquiazul.

Paolo Guerrero, a los 28 y 35 minutos marcó los dos goles del elenco peruano, que es muy superior y derrota bien al campeón de la MLS 2025, en su primer amistoso de la temporada 2026.