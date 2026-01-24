Presenta:

En vivo: Inter Miami, con Messi de titular, cae 2-0 con Alianza Lima en la Noche Blanquiazul

Con un doblete de Paolo Guerrero, Inter Miami pierde frente al conjunto peruano en la Noche Blanquiazul. Messi, titular y capitán.

MDZ Deportes

La primera formación de Inter Miami en 2026, Lionel Messi y Rodrigo De Paul como titulares.&nbsp;

Prensa Inter Miami

Inter Miami, con Lionel Messi como gran atracción, pierde 2-0 en el inicio de su gira por Sudamérica frente a Alianza Lima, en Perú, en el marco de la tradicional Noche Blanquiazul.

Paolo Guerrero, a los 28 y 35 minutos marcó los dos goles del elenco peruano, que es muy superior y derrota bien al campeón de la MLS 2025, en su primer amistoso de la temporada 2026.

Paolo Guerrero abrió la cuenta con un cabezazo

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima. Video: @M10GOAT

Doblete de Paolo Guerrero para el 2-0 de Alianza

El minuto a minuto de Alianza Lima vs Inter Miami

