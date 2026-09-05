En vivo: Inter Miami-Atlanta United se encuentra demorado por condiciones climáticas

Con Lionel Messi y a la espera del Kily González, su flamante entrenador, Inter Miami vuelve al NU Stadium para jugar ante Atlanta United, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, en una nueva jornada de la MLS. Las Garzas vienen de aplastar 7-1 a Montreal y no quieren perderle pisada al líder Nashville en la Conferencia Este. El inicio del partido está demorado por tormentas eléctricas.