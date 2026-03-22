En vivo: Independiente Rivadavia iguala 0-0 con Rosario Central en el Bautista Gargantini
Con un esquema bien ofensivo (Villa, Arce y Sartori) Independiente Rivadavia va por el triunfo que le permitan recuperar la cima. Di María es suplente en Central.
Independiente Rivadavia empata 0-0 ante Rosario Central en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un partido clave para sostener la cima de la Zona B.
La Lepra mendocina lidera con 20 puntos y buscará hacerse fuerte en casa frente a un rival de peso en un duelo que promete ser intenso.
Noticia en construcción.