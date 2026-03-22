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En vivo: Independiente Rivadavia iguala 0-0 con Rosario Central en el Bautista Gargantini

Con un esquema bien ofensivo (Villa, Arce y Sartori) Independiente Rivadavia va por el triunfo que le permitan recuperar la cima. Di María es suplente en Central.

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Con Sebastián Villa en un gran momento, Independiente Rivadavia recibe a Rosario Central en uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 del Apertura.

Con Sebastián Villa en un gran momento, Independiente Rivadavia recibe a Rosario Central en uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 del Apertura.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Independiente Rivadavia empata 0-0 ante Rosario Central en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un partido clave para sostener la cima de la Zona B.

La Lepra mendocina lidera con 20 puntos y buscará hacerse fuerte en casa frente a un rival de peso en un duelo que promete ser intenso.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Rosario Central

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