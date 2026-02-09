En vivo: Independiente Rivadavia iguala 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto en el cierre de la cuarta fecha

Independiente Rivadavia, que viene de tres victorias consecutivas y tiene puntaje ideal en el inicio de Apertura, visita a Estudiantes en Río Cuarto.

Independiente Rivadavia iguala 0-0 en el duelo que cierra la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini. El partido es transmitido en vivo por ESPN Premium.

El León riocuartense comenzó mejor el partido, presionando alto y exigiendo a la Lepra en la salida. Sin embargo, la primera situación clara fue para la Lepra, con un remate de Leonard Costa que dio en el palo y luego fue anulado por offside. Más tarde, el local respondió con un disparo lejano de Garnerone que pasó cerca del ángulo.

Con el correr de los minutos, el Azul del Parque tomó el control de la pelota y generó peligro por las bandas, especialmente con Sebastián Villa, quien primero asistió a Fabricio Sartori y su cabezazo generó una gran respuesta del arquero Bacchia, y luego estuvo cerca con un tiro libre que pegó en el poste.

Estudiantes buscó lastimar por la izquierda con Garnerone y Rosane y apeló a los remates de media distancia para inquietar a un siempre seguro Bolcato.