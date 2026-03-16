En vivo: Independiente pierde 2-1 con Instituto en un duelo muy entretenido en Alta Córdoba
Independiente se puso en ventaja con un tanto de Abaldo, pero Instituto lo empató un minuto después vía Luna y Ceratto convirtió el segundo un rato después.
Independiente pierde 2-1 con Instituto en el Estadio Juan Domingo Perón por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 con la intención de mantenerse en la zona caliente del campeonato.
El primer gol del encuentro para lo convirtió Matías Abaldo para el Rojo, a los 13 minutos, mientras que para la Gloria anotaron Alex Luna, a los 14', y Giuliano Cerato, a los 34'.