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En vivo: Independiente e Instituto empatan 1-1 en un duelo que arrancó a puro gol en Alta Córdoba

Independiente de Avellaneda se puso en ventaja con un tanto de Abaldo, pero Instituto lo empató un minuto después vía Luna. Si el Rojo gana, trepará al segundo puesto de la Zona A.

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El Rojo de Avellaneda viene de un espectacular empate 4-4 frente a Unión de Santa Fe.&nbsp;

El Rojo de Avellaneda viene de un espectacular empate 4-4 frente a Unión de Santa Fe. 

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Independiente iguala 1-1 con Instituto en el Estadio Juan Domingo Perón por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 con la intención de mantenerse en la zona caliente del campeonato.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros buscará un triunfo para sostenerse en la pelea de la Zona A y mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El minuto a minuto de Instituto vs Independiente

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