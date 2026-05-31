En vivo: con goles de Carrillo y Palacios, Estudiantes le gana 2-0 a Central por los 16avos de la Copa Argentina
Con un cabezazo letal de su goleador y otro del juvenil, de penal, Estudiantes vence a Rosario Central en el Kempes y se mete en octavos de la Copa Argentina.
Estudiantes de La Plata se impone 2-0 a Rosario Central en uno de los duelos más atractivos y picantes de los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo del encuentro se puede seguir a través de la pantalla de TyC Sports.
En el primer ataque profundo de Estudiantes, Guido Carrillo aprovechó un buen centro de Tobio Burgos para meter un cabezazo letal desde la puerta del área grande y abrió el marcador en Córdoba.
Guido Carrillo marcó el 1-0 de Estudiantes de La Plata
Tiago Palacios anotó el 2-0 de penal para el Pincha
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