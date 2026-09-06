En vivo: Godoy Cruz vence 2-0 a San Miguel y se trepa a los primeros puestos

En Buenos Aires, Martín Pino no desaprovechó la pena máxima y puso en ventaja al Tomba al minuto 29. Vicente Poggi estiró la diferencia a los 40' con un soberbio tiro libre.

Godoy Cruz Antonio Tomba visita a San Miguel por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Pablo De Muner viene de gustar y golear a San Telmo en el Feliciano Gambarte y busca revalidar su levantada con otro triunfo clave que lo envalentone para encarar recta final.

Godoy Cruz salió decidido a tomar el protagonismo y rápidamente se instaló en campo rival. El Tomba manejó los tiempos, presionó alto y generó las mejores aproximaciones durante los primeros minutos, hasta que finalmente logró traducir ese dominio en el marcador.

La apertura llegó a los 26 minutos. Santiago Martínez recibió sobre la izquierda, encaró hacia el área y, cuando buscaba meterse en zona de definición, fue derribado por un defensor. El árbitro sancionó penal sin dudar y le dio al conjunto mendocino la posibilidad de ponerse arriba.

El encargado de ejecutarlo fue Martín Pino, quien regresó este domingo después de superar una lesión. El delantero no falló: sacó un derechazo cruzado, inatajable para el arquero, y marcó el 1-0.

Lejos de conformarse, el Tomba siguió buscando y encontró amplió la diferencia antes del descanso. A los 38', Vicente Poggi se hizo cargo de un tiro libre desde larga distancia y sorprendió a todos con una ejecución perfecta. La pelota viajó directo al ángulo, impactó en el travesaño y picó detrás de la línea de gol.