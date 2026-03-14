En vivo: Godoy Cruz le gana 1-0 a Ferro con un gol de Vicente Poggi en el nuevo Feliciano Gambarte

Tras una asistencia de Tomás Pozzo, Poggi definió dentro del área y Godoy Cruz se impone 1-0 ante Ferro.

Juan Andrada será titular en la mitad de la cancha de Godoy Cruz frente a Ferro.

Godoy Cruz derrota 1-0 a Ferro Carril Oeste en el estadio Feliciano Gambarte, por la quinta fecha de la Primera Nacional, con la urgencia de conseguir su primera victoria en el campeonato.

El gol del Tomba fue convertido por Vicente Poggi, a los 7 minutos del primer tiempo. El mediocampista uruguayo recibió un centro de "Toto" Pozzo y definió cruzado.

Tras el gol, el partido estuvo detenido durante 4 minutos debido a que un nutrido grupo de barras de Godoy Cruz -con el rostro tapado- se subieron al alambrado con la clara intención de tratar de suspender el partido. Finalmente, se bajaron y el encuentro continuó.

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