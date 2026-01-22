En vivo: ¡Gimnasia y Esgrima le gana 1-0 a Central Córdoba con un golazo de Simoni!

Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrota 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro marca el regreso del Lobo regresa a la Primera división luego de cuatro décadas en el ascenso.

Gimnasia tuvo un regreso soñado a Primera y lo empezó a escribir desde el arranque: a los 5 minutos del primer tiempo, Valentino Simoni apareció en el área y marcó el primer gol del Lobo en el Apertura, para abrir el marcador en el 1-0 ante Central Córdoba y desatar el festejo en las tribunas.